Attack on Titan: è ufficiale, il finale della quarta stagione arriverà nel 2023

In attesa di scoprire come si concluderà questa sera la seconda parte della quarta stagione di Attack on Titan lo studio MAPPA ha pubblicato una nuova key visual e un breve teaser per annunciare il ritorno dell’anime con la terza parte della stagione. Vediamo tutti i dettagli emersi finora.

Come era presumibile visto il relativamente lento avanzamento degli eventi narrati nella Final Season, la storia di Eren Jaeger e dei suoi compagni non si concluderà con l’episodio 4x28, la cui uscita è prevista stasera 3 aprile 2022 alle 21:45 sulla piattaforma Crunchyroll. Inoltre le indiscrezioni riguardo una pellicola dedicata per concludere il tutto sembrano essersi definitivamente infrante quando poche ore fa sono stati diffusi sia il breve teaser e la nuova key visual inerenti proprio la terza parte della quarta stagione.

Il gruppo di protagonisti viene rappresentato al centro di un profondo solco nel terreno: l’orma di uno dei Giganti Colossali del Rumbling, che stanno disperatamente cercando di fermare. Il teaser di appena 15 secondi è incentrato proprio su tale immagine, prima di chiudersi con un generico 2023 come periodo d’uscita del grande e atteso finale. Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti.

Per finire vi lasciamo al video di Crunchyroll per preparaci all'episodio 4x28.