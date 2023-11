Attack on Titan, dal primo all'ultimo episodio: avete notato questi parallelismi?

Uno dei grandi capolavori di quest'ultimo decennio è giunto all'epilogo. Il finale di Attack on Titan The Final Chapters 2 è perfetto, ma dietro la sua vetrina emozionante si nascondono diversi dettagli che rendono ancora più tragica la conclusione della storia. Tra la prima e l'ultima puntata di Attack on Titan si nascondono diversi parallelismi.

La storia dell'Armata Ricognitiva, dell'isola di Paradis e della lotta tra Eldiani e Marleyani è finita. La marcia colossale dei giganti guidata da Eren Jaeger, in possesso dei poteri del Gigante Fondatore, è stata fermata proprio dai suoi ultimi compagni, salvatori di quel poco che resta dell'umanità.

Nel corso delle sue quattro stagioni trasmesse tra il 2013 e il 2023, Attack on Titan ci ha regalato numerosi momenti strazianti, che l'ultima puntata ha in qualche modo cercato di omaggiare regalandoci uno struggente senso di nostalgia.

Il finale di Attack on Titan coglie l'occasione per rievocare l'inizio della storia e non lo fa solamente puntando i riflettori sull'albero dove Mikasa, Armin ed Eren giocavano da bambini, e su cui quest'ultimo viene sepolto. I parallelismi tra la prima e l'ultima puntata si possono notare anche in altre due scene.

Oltre all'albero della scena post crediti di Attack on Titan, un altro parallelismo è quello che avviene tra Mikasa ed Eren. Nelle scene iniziali della storia, un Eren ancora bambino si risveglia in lacrime dopo un pisolino sotto il consueto albero su cui giocava con i suoi due amici e Mikasa gli chiede il motivo di quel pianto. Lo stesso avviene alla fine della storia, anche se a parti inverse. Questa volta è Eren a chiedere a Mikasa il motivo delle sue lacrime. Parallelismo tragico è invece quello che riguarda la prima e l'ultima morte di Eren Jaeger, come possiamo vedere dalla scena allegata in calce a questo articolo.