Attack on Titan: la vena horror della serie torna negli Universal Studios Japan

Il successo di Attack on Titan, l’opera di Hajime Isayama, riconosciuta come uno dei massimi della categoria shonen nell’ultimo decennio di storia del fumetto giapponese, è arrivato anche agli Universal Studios Japan, dove però sono state esposte delle statue considerate disturbanti da molti appassionati della serie. Vediamo insieme i dettagli.

Cercando di attirare sempre più pubblico gli Universal Studios hanno infatti realizzato delle nuove attrazioni, riguardanti anche alcuni dei momenti più drammatici e brutali dell’intera storia vissuta da Eren Jager e dai suoi compagni dell’Armata Ricognitiva. Dopotutto Isayama ha dato vita ad un universo terrificante, dove gli inquietanti Giganti seminano morte e distruzione, entrambe descritte e rappresentate con uno stile sporco, e senza alcun tipo di limitazione per quanto riguarda sangue o violenza.

Sebbene molte delle sculture esposte riguardino i Giganti, riprodotti con una cura maniacale in scala 1:1, un appassionato ha scattato diverse foto alle scene più orrorifiche ricreate forse con un’eccessiva minuzia nei particolari. Come potete infatti vedere dalle cinque immagini riportate in fondo alla pagina, gli artisti incaricati di riprodurre le scene in questione non si sono fatti problemi ad aggiungere sangue, arti tagliati, e intere parti di corpi bruciate o scoperte, che lasciano intravedere tessuti e muscoli in condizioni impressionanti.

Un salto nell’orrore dipinto da Isayama, criticato da molti sebbene sia completamente in linea con quanto presente nella serie. E voi cosa ne pensate? Aspettiamo le vostre opinioni nella sezione commenti. In conclusione, ecco uno spettacolare cosplay del Gigante Femmina, e vi lasciamo alle parole del doppiatore di Eren sugli omicidi del protagonista.