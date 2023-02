Attack on Titan: un video riassuntivo prima del ritorno della Final Season

Per prepararsi al debutto di due speciali dedicati alla Final Season di Attack on Titan, e quindi al successivo ritorno dell’anime con la terza parte del finale, lo studio MAPPA ha pubblicato un breve video promozionale volto a riassumere i momenti più spettacolari, e decisivi per la storia, visti nella seconda parte.

Previsto per il 4 marzo 2023 in Giappone, con un episodio della durata di un’ora circa, il ritorno della storia di Eren Jaeger, ormai diventato la peggior minaccia dell’umanità, e dei suoi ex compagni, sarà caratterizzato da scontri senza pietà, vendetta, e redenzione. Per accompagnare gli spettatori verso una comprensione più chiara di quanto vedranno, gli autori hanno quindi deciso di mandare in onda due speciali nei quali riassumere gli eventi chiave della seconda parte della Final Season.

Iniziativa che ha già catturato l’interesse della community, considerato il tempo trascorso dall’inizio della Marcia dei Giganti Colossali guidati da Eren, e quindi la possibilità di aver dimenticato dettagli che potrebbe risultare fondamentali nel corso degli ultimi episodi. Dalle battaglie contro il Gigante Mascella e il Gigante Corazzato, fino al sofferto abbraccio di Grisha e Zeke, il breve trailer di presentazione del primo speciale, disponibile in calce, si prospetta un appuntamento molto interessante.

Prima di salutarci, vi lasciamo ad uno speciale dietro le quinte della produzione di Attack on Titan, al fianco del regista Hayashi, e al nostro approfondimento relativo al salto di qualità e all'evoluzione dello studio MAPPA durante la produzione della serie.