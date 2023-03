Attack on Titan: una nuova visual avvia il conto alla rovescia per il ritorno dell'anime

Il 3 marzo 2023 tornerà l’anime di Attack on Titan col primo cour della terza parte della Final Season, e per prepararsi all’uscita del primo episodio, di cui è stata rivelata la sorprendente durata di un'ora, lo studio d'animazione MAPPA ha pubblicato una speciale illustrazione per invitare la community al conto alla rovescia.

Negli ultimi anni, anche a causa del passaggio di produzione da Wit Studio e della pandemia, lo studio MAPPA si è ritrovato a dover fare una corsa contro il tempo, producendo molti episodi in brevi finestre temporali, e puntando ad un miglioramento della qualità complessiva della trasposizione. Nonostante le numerose critiche, e denunce, rivolte alle pessime condizioni di lavoro nel 2021, ad oggi MAPPA è uno degli studi più seguiti, e come visto nella seconda parte della quarta stagione della serie, ha raggiunto un’ottima qualità produttiva.

Sia per questo, che per la voglia di scoprire come si concluderà la storia ideata da Hajime Isayama, la community ha enormi aspettative per la terza, e ultima, parte della Final Season. Cercando di coinvolgere ancora di più i fan, è stata pubblicata una nuova illustrazione, dopo l’artwork dedicato a Eren e compagni, che potete vedere in fondo alla pagina. Firmato da Sue Igarashi, il disegno mostra Onyankopon mentre si prepara a lanciare il numero 3. Fateci sapere cosa ne pensate nella sezione riservata ai commenti.

In conclusione, ricordiamo che è stata rivelata l’opening della parte conclusiva dell’anime, e vi lasciamo ad uno speciale dietro le quinte della serie col del regista Hayashi.