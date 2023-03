Attack on Titan vola in testa alle classifiche: la Parte 3 è l'anime migliore di sempre

Dopo una lunga attesa, finalmente il primo episodio di Attack on Titan Final Season Parte 3 è arrivato su Crunchyroll. A poche ore dall'esordio, la community ha già eletto la produzione di Studio MAPPA come il miglior anime mai uscito finora.

Con una puntata di una durata speciale di un'ora, il primo cour di Attack on Titan Final Season Parte 3 ha già conquistato gli appassionati. A confermare la bontà del progetto è il fandom stesso, che ha espresso il proprio gradimento attraverso MyAnimeList. Se a fine 2022 Bleach conquistava il titolo di miglior anime della storia, ora la situazione è drasticamente differente.

Nella classifica di MyAnimeList, Attack on Titan Final Season Parte 3 ha conquistato un rating di 9.25 punti, ben superiore ai 9.11 di Fullmetal Alchemist e ai 9.10 di Bleach: Thousand-Year Blood War.

Questo fantastico risultato è arrivato a sole 24 ore dall'esordio e con più di 16 mila voti espressi dall'utenza di MyAnimeList. La classifica è ovviamente momentanea e con il trascorrere del tempo le posizioni potrebbero presto mutare, proprio come accaduto per Bleach: Thousand-Year Blood War. Vi ricordiamo inoltre che nell'autunno del 2023 debutterà anche il secondo cour di Attack on Titan Final Season Parte 3 e solo in quel momento scopriremo se la produzione di Studio MAPPA è realmente la migliore della storia del medium.