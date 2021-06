Attack on Titan: il Volume 34 protagonista di uno splendido cartellone animato a Shinjuku

In vista dell'uscita del Volume 34 de L'Attacco dei Giganti, prevista per il prossimo 9 giugno sul territorio giapponese, Kodansha ha deciso di fare le cose in grande, affittando un gigantesco spazio pubblicitario nel passaggio libero Est-Ovest della Stazione di Shinjuku.

In calce potete dare un'occhiata al meraviglioso cartellone animato comparso poche ore fa, nella notte del 7 giugno, in cui vengono mostrati alcuni Giganti mentre "rompono" un muro rivelando la data d'uscita del Volume finale. Il cartellone è lungo 45,6 metri e contiene un breve messaggio scritto dallo staff editoriale di Isayama, in cui si ringraziano i fan per aver seguito l'opera per dodici lunghi anni.

Per Kodansha non si tratta di un esborso da poco, specie considerando che la Stazione di Shinjuku è la prima al mondo per numero di passeggeri annui, con una media di 3,64 milioni di passeggeri al giorno. Non tutti vedranno la pubblicità da kolossal riservata al capolavoro di Isayama, ma affittare uno spazio simile avrà sicuramente richiesto una spesa importante. Naturalmente la popolarità del manga è altissima in Giappone, quindi un investimento simile darà sicuramente i suoi frutti.

il Volume 34 de L'Attacco dei Giganti sarà l'ultimo, e includerà una serie di pagine extra che andranno ad espandere il finale della storia. L'adattamento anime invece tornerà nell'inverno del 2022 per trasporre gli ultimi 4 Volumi, e la speranza è che in quel periodo Isayama riveli anche qualcosa sui suoi piani futuri, al momento indefiniti.