Attack on Titan x Croce Rossa: l'invito dell'Armata Ricognitiva a donare il sangue

Attack on Titan è diventato un fenomeno mondiale, e uno dei migliori shonen odierni. Nonostante il manga sia ormai finito da più di un anno, l’anime continua a conquistare milioni di appassionati, e tale popolarità prende forma in molte collaborazioni, e stavolta Eren e gli altri sono diventati protagonisti di un’importante iniziativa umanitaria.

L’Armata Ricognitiva è stata spesso immortalata in abiti e circostanze diverse da quanto abbiamo visto nel corso della serie, a volte per pubblicizzare cibo istantaneo, altre per i vari café a tema Attack on Titan apparsi sul territorio giapponese in determinati periodi dell’anno. Ora, come potete vedere anche nel post riportato in fondo alla pagina, Eren, Mikasa, Armin, Levi ed Erwin invitano gli appassionati a donare il sangue.

Si tratta di una collaborazione ufficiale con la Croce Rossa del Giappone, come si nota anche dal cambio delle divise indossate dai personaggi e dal simbolo dell’Armata, e consiste nello scaricare l’applicazione indicata nel post e a prenotare la donazione, un gesto generoso e altruista e che farà sbloccare agli utenti delle ricompense digitali, non meglio specificate, riguardanti la serie.

Per concludere ricordiamo che Isayama sarà ospite in Francia per un festival, e vi lasciamo ad un bel cosplay italiano di Mikasa.