Attack on Titan XR: una nuova attrazione che ci porta nel mondo de L'Attacco dei Giganti

Il manga de L'Attacco dei Giganti, dopo dieci anni di serializzazione, si sta avviando verso la sua naturale conclusione. E per festeggiare tale anniversario che gli Universal Studio hanno inaugurato un'attrazione su Eren e i Titani. Chiamata Attack on Titan XR, è un'esperienza quadrimensionale che fa immergere chi la vive nel mondo animato.

Con il visore della realtà aumentata sugli occhi e sopra un macchinario che riproduce i movimenti per un'esperienza più immersiva, l'attrazione porta gli spettatori tra le città infestate dai giganti, in fuga da una struttura sotto attacco. A bordo di un carro trainato dai cavalli, difeso dai membri del Corpo Esplorativo, Mikasa per esempio, si vivrà un'avventura a contatto con il pericolo, in una corsa verso la salvezza.

Come si può vedere dal video riportato in questo articolo. I personaggi che abbiamo imparato ad apprezzare nel manga e poi anche nell'anime, svolazzano tutto intorno agli spettatori, grazie ai Dispositivi di Movimento Tridimensionali, contrattaccando ai ripetuti tentativi dei giganti che si incontrano lungo la strada di disarcionare i passeggeri dal carro e quindi nutrirsi di loro.

In un'esperienza che sembra riuscire davvero a catapultare gli spettatori all'interno del mondo creato da Hajime Isayama, come testimonia il video, l'avventura inizia ben prima che vengano indossati i visori, in quanto viene fatto un viaggio all'interno di alcuni dei luoghi più iconici de L'Attacco dei Giganti, riproducendo anche il momento in cui i mostri abominevoli, che si intravedono dalle finestre, danno il via all'assalto alla struttura da cui poi si è costretti a scappare.

Voi cosa ne pensate di questa esperienza a tema? Vi piacerebbe poterla provare almeno una volta nella vita? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.

