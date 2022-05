Attack on Titan: Ymir Fritz prende vita in questo originale cosplay

La storia di Attack on Titan ha un punto di partenza molto chiaro e definito, ambientato diversi anni nel passato rispetto agli attuali avvenimenti, ma che gli appassionati hanno appreso soltanto recentemente grazie alla seconda parte della stagione finale.

La parte 3 di Attack on Titan 4 sarà l'ultima tranche di episodi che di fatto chiuderà definitivamente le gesta di Eren e del Corpo di Ricerca. Ad ogni modo, con le ultime puntate abbiamo avuto modo di conoscere Ymir Fritz, la schiva del Regno di Eldia nonché colei che ottenne per prima i poteri da Gigante, abilità che il re dell'epoca sfruttò per ingigantire il suo impero.

Le sue terribili vicende, il suo spiacevole passato da schiava, hanno permesso ai fan ad empatizzare col suo personaggio. Nella storia, invece, soltanto Eren è riuscito a comprenderla e in questo modo a sfruttarne i poteri per i propri scopi scavalcando i piani di Zeke, brutalmente tradito dal fratellastro. Ad ogni modo, la cosplayer daaarchi ha realizzato un'interpretazione personale, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia, in cui ritrae Ymir nei panni di una schiava. La community di Reddit ha manifestato non poco apprezzamento per il lavoro dell'artista che ha ritratto con ottima fedeltà il personaggio ideato da Hajime Isayama.

E voi, invece, cosa ne pensato di questo cosplay, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.