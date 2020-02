L'attesissima terza stagione di OreGairu si mostra finalmente in un nuovo trailer

Ci siamo quasi, finalmente, ma la terza stagione di My Teen Romantic Comedy SNAFU, o più comunemente conosciuta con OreGairu, sta per debuttare dopo un'attesa asfissiante. La seconda serie, infatti, si concluse ormai circa 5 anni fa, lasciando migliaia di appassionati con il fiato sospeso.

L'annuncio di OreGairu 3, un anno fa, riscosse una standing-ovation da parte dei fan, soprattutto a causa dei ritardi dell'uscita dell'ultimo volume della light novel omonima. Ad ogni modo, l'attesa pare destinata finalmente a concludersi il prossimo 9 aprile, con l'ultima tranche di 12 episodi a chiudere l'amatissima storia. Ad ogni modo, in calce alla notizia, potete dare un assaggio al nuovo trailer promozionale dell'anime, dalla durata di oltre 2 minuti, che promette risvolti a dir poco interessanti.

Ma a proposito della terza stagione, sapevate che le doppiatrici di Yui e Yukino si occuperanno del brano di chiusura di OreGairu 3? Maggiori dettagli li ritrovate nella notizia dedicata. E voi, invece, che aspettative avete per l'ultima parte di My Teen Romantic Comedy SNAFU? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito spazio riservato qua sotto, ma non prima di aver dato un'occhiata a quest'illustrazione di Spider-Gwen a cura di Io Naomichi, il celebre disegnatore dell'omonimo manga.