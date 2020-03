L'attesissimo film di Violet Evergarden si mostra in un nuovo trailer

Come probabilmente ricorderete, lo scorso hanno la famosa Kyoto Animation si ritrovò suo malgrado costretta a ritardare la quasi totalità delle sue produzioni a seguito di un violento incendio doloso che provocò numerose vittime, una scelta necessaria che fece momentaneamente sparire dalla scena molte opere largamente attese.

Tra queste figurava anche il chiacchierato film dedicato a Violet Evergarden, produzione d'altissimo livello originariamente attesa per il 10 gennaio 2020 ma che, a seguito degli eventi, dovette venir posticipato fino al 24 aprile 2020, data in cui verrà finalmente rilasciato in Giappone, mentre per il resto del mondo non sono state ancora rilasciate informazioni dettagliate. Il grande giorno si fa sempre più vicino e infatti, per destare la curiosità del pubblico, di questi ultimi tempi stanno venendo rilasciate varie key visual a tema di gran qualità.

Ebbene, il sito web ufficiale dedicato a Violet Evergarden ha pubblicato un nuovo e ricco trailer attraverso il quale è possibile vedere alcuni dei personaggi e degli eventi con cui c'imbatteremo nel corso del lungometraggio, una nuova occasione per entrare in contatto con la pellicola prima della sua uscita. Inoltre, la pubblicazione del video promozionale è stata sfruttata per rilasciare anche una key visual dell'opera, disponibile a fondo news.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che ad aprile, su Netflix, verrà pubblicato il film Violet Evergarden: Eternity and the Auto Memory Doll.