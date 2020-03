Anche l'attesissimo Tokyo Anime Award Festival 2020 è stato annullato

Il dilagarsi del Coronavirus ha costretto il governo nipponico a prendere seri provvedimenti per contenerne la diffusione. A causa di tali norme, molti attesissimi eventi sono stati cancellati, proprio come il celebre evento nazionale del Tokyo Anime Award Festival 2020.

Dopo la chiusura dell'Anime Japan 2020, la più importante fiera del Sol Levante legata all'animazione nipponica grazie alla moltitudine di annunci a tema che trapelano dall'evento, anche il Festival di Ikebukuro, previsto inizialmente dal 13 al 16 marzo, è costretto a patire la stessa sorte. Il comitato di organizzazione, ad ogni modo, ha espresso nel comunicato di cancellazione che le premiazioni non saranno annullate, seppur le modalità di riconoscimento delle opere saranno giudicate in modo diverso rispetto agli anni passati.

Inoltre, al Tokyo Anime Award Festival 2020 era prevista la distribuzione in anteprima del film di Akira in 4K, presso il meraviglioso Grand Cinema Sunshine, con la tanto attesa partecipazione di due animatori veterani dell'industria al talk show subito successivo, Toshiyuki Inoue e Hiroyuki Okiura.

Il Coronavirus, nell'ultimo periodo, ha persino costretto numerose produzioni a rinviare il debutto delle nuove serie animate, a causa dei ritardi nelle comunicazioni tra gli studi di animazioni e le compagnie di terze parti, come accaduto recentemente a The Misfit of Demon King Academy.



