L'attore americano Michael B. Jordan parla della Naruto Run e del Raid all'Area 51

Le buone notizie sembrano non finire mai per Naruto, l'eccezionale opera di Masashi Kishimoto ormai divenuta un successo mondiale. Dopo la recente partnership con Adidas infatti, è stata annunciata una nuova collaborazione con il brand "Coach" e l'attore americano Michael Bakari Jordan, stella del blockbuster Black Panther.

Secondo quanto rivelato dallo stesso Jordan, sarà presto lanciata sul mercato una nuova linea di abbigliamento ispirata al mondo creato da Kishimoto. Negli ultimi giorni l'attore si è divertito a condividere con i fan alcuni capi di abbigliamento e un breve video di presentazione, entrambi visibili in calce all'articolo.

In un'intervista concessa a Comicbook nella giornata di ieri comunque, la stella di Hollywood ha anche parlato della Naruto Run e del Raid all'Area 51, dichiarando: "Vi rivelo una cosa, in realtà ho seriamente pensato di andare al raid, anche solo per vedere cosa sarebbe successo. Del genere "Ragazzi, se trovate qualche alieno, io sono qui!" [ride] Comunque non per vantarmi, ma ho una buona Naruto Run, ho le braccia lunghe, dovreste vedere quanto vado veloce". Un anno fa del resto, durante un'intervista rilasciata per GQ in cui raccontava la sua giornata tipo, l'attore si era già definito come un appassionato di anime.

E voi cosa ne pensate? Vi piace la linea di abbigliamento? Fatecelo sapere con un commento. Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che l'anime di Naruto è recentemente tornato su Italia 2, quindi se siete degli appassionati non perdete l'occasione per fare un bel rewatch!