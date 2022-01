Le attrazioni de L'Attacco dei Giganti e Sailor Moon torneranno agli Universal Studios

Universal Studios Japan è un parco divertimenti Universal situato a Osaka. In esso ci sono diverse attrazioni molto famose legate a anime quali Detective Conan, One Piece ed Evangelion, oltre a quelle classiche dei film Universal come Jurassic Park e Lo Squalo.

Dopo l'annuncio della ricostruzione del mondo di Hunter x Hunter agli Universal Studios Japan nel 2022, ecco che nel corso dello stesso anno verranno ufficialmente riaperte le attrazioni de L'Attacco dei Giganti e Sailor Moon. Le due attrazioni erano state molto apprezzate dai fan, che finalmente potranno fare su di esse una nuovo giro.

Come possiamo vedere nei tweet di @USJ_Official, l'attrazione de L'Attacco dei Giganti tornerà il 4 marzo 2022. Il suo nome è "Attack on Titan XR Ride", ed è un'esperienza 4D dove i visitatori si troveranno ad oscillare per Shiganshina mentre combattono i giganti. L'attrazione di Sailor Moon, il cui nome è "Bishoujo Senshi Sailor Moon the Miracle 4-D - Moon Palace Edition Deluxe", non ha ancora una data ufficiale per il ritorno. I partecipanti assistere a una battaglia 4D tra i Sailor Scout e una nuova minaccia galattica.

A settembre erano approdate agli Universal Studios Japan anche le montagne russe di Demon Slayer. La catena americana di parchi divertimenti punta molto sui prodotti nipponici, soprattutto nel loro paese natale. Siamo sicuri che non verranno esportati anche nei parchi occidentali prima o poi?