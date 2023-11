Dalla fine degli anni '70, anche Shueisha è entrata in gioco nel settore delle riviste per ragazzi, ma la concorrenza delle più famose Weekly Shonen Magazine e Weekly Shonen Sunday era spietata. Tuttavia, nel giro di un paio di decenni, Weekly Shonen Jump si è affermata come la rivista più popolare al mondo, con milioni e milioni di copie vendute.

Si parla, all'apice, di una rivista che vendeva il triplo se non anche di più delle dirette concorrenti, numeri di vendite impareggiate ancora oggi. Ci fu prima l'età dell'oro degli anni '90 trainata da Dragon Ball, ma tutti i fan di anime e manga odierni devono questa popolarità a un certo trio: i big 3. Weekly Shonen Jump serializzò contemporaneamente tre pezzi grossi: ONE PIECE, Naruto e Bleach, che divennero famosi sia come manga che come anime in contemporanea e per tantissimi anni, trovandosi sempre al top. Quel periodo è finito però, quali sono gli attuali big 3 di Weekly Shonen Jump?

Non c'è dubbio: ONE PIECE è sempre il re. Il manga di Oda continuerà ancora per diversi anni e resterà solido al comando. Tuttavia, ci sono diverse serie che lo affiancano. In questo momento, tenendo in considerazione la line-up di fine 2023 e delle vendite Oricon dell'anno, oltre ai sondaggi su rivista, è chiaro che gli altri due manga sono Jujutsu Kaisen e My Hero Academia. Entrambi sono progetti che vendono un milione di copie a volume, cosa che in pochi riescono a fare.

Ovviamente, questa situazione descritta è mutevole. Ci sono delle serie che potrebbero diventare delle hit durante il 2024 e scavalcare le serie precedenti, tuttavia va anche fatto notare che alcuni big di Shonen Jump stanno per finire e pertanto ci sarà un ricambio naturale sulla rivista. Escluso ONE PIECE, naturalmente.