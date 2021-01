Auatrope of White Sand: trailer e data d'uscita del nuovo anime dallo studio di Charlotte

A poche settimane dal disastro di The Day I Became a God, l'anime di Jun Maeda che ha fatto letteralmente infuriare i fan anime di tutto il mondo, i ragazzi di Studio P.A. Works hanno deciso di lasciarsi il passato alle spalle presentando il loro nuovo anime originale in uscita nel 2021, questa volta scritto da Yuuko Kakihara e Toshiya Shinohara.

Auatrope of White Sand, questo il titolo della nuova serie animata in uscita il prossimo luglio, è stata presentata con lo splendido trailer visibile in cima all'articolo, e dovrebbe essere l'unico progetto originale di P.A. Works in uscita nel corso dell'anno corrente. In calce potete anche dare un'occhiata alla prima key visual.

P.A. Works ha descritto così la trama dell'anime: "Kukuru Misakino, una studentessa liceale di 18 anni, lavora part-time al Gama Gama Acquarium di Okinawa, a un'ora di distanza dalla città di Naha. L'acquario nasconde un segreto che pochi conoscono: a volte, infatti, sembra si possa vedere qualcosa di misterioso. Un giorno Kukuru incontra Fuuka, una ragazza fuggita da Tokyo dopo che il suo sogno di diventare una idol è andato in frantumi. Fuuka chiede di poter lavorare all'acquario, e dopo qualche giorno, le due iniziano a indagare sul segreto che si cela in questo strano edificio".

Toshiya Shinohara (Black Butler, IRODUKU: The World in Colors, A Lull in the Sea) dirige l'anime presso P.A. Works, mentre Yuuko Kakihara (IRODUKU: The World in Colors, Digimon Adventure) cura la sceneggiatura. Per quanto riguarda i personaggi, il character design è realizzato da Yuki Akiyama (IRODUKU: The World in Colors, The Eccentric Family 2) e U35 (Lapis Re:LiGHTs), mentre Yoshiaki Dewa (A Lull in the Sea, Flying Witch) compone le musiche.

E voi cosa ne pensate? Seguirete questo anime? Fatecelo sapere con un commento! Per altri lavori di P.A. Works, invece, potete dare un'occhiata al celebre Charlotte.