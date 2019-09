Auguri a L'Attacco dei Giganti! Oggi il manga compie dieci anni di vita

Difficilmente un manga riesce a durare così tanto, e chi lo fa entra di diritto tra i manga più popolari del periodo se non addirittura di un'epoca. Hajime Isayama è riuscito a creare un manga di questo genere, Shingeki no Kyojin, conosciuto anche come Attack on Titan in inglese e L'Attacco dei Giganti in italiano. Oggi è il compleanno della serie.

Dopo mesi di gestazione e diversi rifiuti, anche da parte della Shueisha, il 9 settembre 2009 Hajime Isayama pubblicò sulla neonata rivista Bessatsu Shonen Magazine, all'epoca nuovo mensile di Kodansha, il primo capitolo di L'Attacco dei Giganti. "A te, tra 2000 anni", una frase che più che mai è attuale visti gli ultimi sviluppi ma che all'epoca non poteva far presagire il successo mostruoso di una serie che avrebbe poi rivaleggiato, alcuni anni dopo, con ONE PIECE per il trono di serie più venduta dell'anno.

Nonostante i disegni che in gran parte erano ritenuti non belli, la storia, l'ambientazione, i personaggi di L'Attacco dei Giganti sono riusciti a fare breccia tra i fan sin dal primo anno, in un crescendo che poi portò a fare cifre da capogiro anche senza anime. Nel 2013, con la messa in onda della prima stagione, è stato un continuo crescendo che hanno poi portato, in questo 2019, all'arrivo delle battute finali del manga.

La serie ha festeggiato quest'oggi con la rivista Bessatsu Shonen Magazine il suo decimo compleanno arrivando in copertina con la faccia da gigante di Eren Jaeger, il protagonista. Auguri all'opera di Hajime Isayama, che però difficilmente arriverà all'undicesimo compleanno.