Auguri Detective Conan: la serie animata compie 25 anni

L'anime di Detective Conan è una delle serie televisive in assoluto più longeve dell'animazione nipponica. Le avventure del detective con gli occhiali hanno fatto il giro del mondo e, ancora oggi, l'iconico personaggio continua a risolvere misteri ed enigmi fra tranelli e imprevedibili colpi di scena.

Nel pieno della sua 29esima stagione, Detective Conan conta all'attivo 992 episodi di cui il prossimo atteso al debutto nella giornata di domani. La puntata n°993, intitolata "Kyogoku Makoto the Understudy (Parte Uno)" avvicina ulteriormente l'anime all'attesissimo traguardo dei 1000 episodi che la serie televisiva punta a raggiungere entro i prossimi mesi. Qualora siate interessati a recuperare dall'inizio la serie, evitando di soffermarvi sulle puntate riempitive, vi rimandiamo alla nostra lista per evitare i filler di Detective Conan.

Ad ogni modo, con la giornata di oggi l'anime compie un importante anniversario, il 25° dalla sua messa in onda. L'adattamento televisivo del manga di Gosho Aoyama è molto seguito in Giappone e gode di una popolarità non indifferente al punto che diversi film sono stati prodotti dallo studio TMS Entertainment. In Italia, invece, tra Mediaset e DeAgostini gli episodi trasmessi tuttora sono 776 (corrispettivi 724 in Giappone), ben al di sotto delle puntate realmente trasmesse.

E voi, invece, seguite ancora oggi l'anime di Detective Conan o avete timore a seguirlo a causa delle numerose puntate? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento qua sotto.