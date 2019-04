Auguri Dragon Ball Z! Nella giornata odierna l'anime compie 30 anni

Il 26 aprile 1989, presso la rete televisiva Fuji Television faceva il suo debutto l'anime di Dragon Ball Z. Indi per cui nella giornata odierna, 26 aprile 2019, la trasposizione animata del celebre shonen di Akira Toriyama spegne le sue 30 candeline.

Il 26 aprile è una data che ricorre spesso quando parliamo di Dragon Ball Z. Nonostante sul suolo italico l'animazione sia giunta molto più tardi, nel 2000, il giorno ed il mese sono stati i medesimi della versione giapponese. Un simulcast in ritardo di undici anni è insomma quello giunto sul canale Mediaset Italia 1.

Gli spettacolari avvenimenti che si sono susseguiti nel corso delle 291 puntate sono tuttora molti vivi nella mente e nel cuore degli appassionati. E, ancora dopo trent'anni, sono proprio i fan a tenere sulla cresta dell'onda la serie, soprattutto tramite le loro fantastiche illustrazioni, con le quali commemorano i momenti più esaltanti. È questo il caso della fan-art dedicata alle iconiche pose di Goku e Vegeta.

Ma le avventure di Goku e compagni sono tutt'altro che terminate. Il 5 luglio 2015 Akira Toriyama è tornato in scena, ideando un sequel delle vicende avvenute in Z. La nuova opera, intitolata Dragon Ball Super, è tuttora in corso, ed ha raggiunto il capitolo numero 47, il quale ci ha mostrato un particolare momento dedicato a Vegeta.