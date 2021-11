Hunter x Hunter: il manga compie tre anni di pausa, è la più lunga di sempre

Yoshihiro Togashi è un autore ormai veterano. I suoi esordi risalgono agli anni '90, dove divenne famoso con Yu degli Spettri. Dopo una parentesi con il breve Level E, decise di tornare su Weekly Shonen Jump con cadenza settimanale con una nuova serie nel 1998. La storia di Hunter x Hunter colpì subito i lettori e si conquistò un posto in rivista.

Quello del 26 novembre è un anniversario per Hunter x Hunter, ma non quello di nascita: all'epoca infatti, il manga di Togashi esordì a marzo. Purtroppo per i fan, al momento il 26 novembre segna la data dell'ultima apparizione di un capitolo di Hunter x Hunter. Risale infatti al 26 novembre 2018 la pubblicazione di Hunter x Hunter 390, un capitolo che sembrava potesse far dirigere verso le fasi più importanti la saga della successione al trono, e per il momento non ci sono indizi su un suo ritorno.

Pertanto oggi Hunter x Hunter compie ben tre anni di pausa, il suo stop più lungo. Mai Togashi aveva superato l'anno e mezzo di pausa consecutiva, rendendo sempre più inquieti e disillusi i lettori sul suo stato di salute e sulla capacità di portare a termine la storia. Solo qualche mese fa, Hunter x Hunter aveva raggiunto 1000 giorni di pausa. In sostanza, Togashi sta battendo tutti i suoi record in questo periodo e non ci sono segnali per una sua conclusione.