Ecco gli auguri di mangaka e staff: il Capodanno 2023 degli anime con i disegni più belli

È arrivato il Capodanno 2023 ormai da più di un giorno. Ovviamente l'arrivo del cambio di anno non è stato lo stesso in tutto il mondo a causa dei diversi fusi orari. Tra i paesi che hanno potuto festeggiare per primi c'è stato il Giappone, patria di manga e anime e quindi di chi li produce, che ovviamente non è rimasto intoccato dalla festa.

Come accade ogni anno, i mangaka si danno da fare per realizzare illustrazioni apposite per dare il benvenuto al nuovo anno e lo stesso vale per i character designer e animatori degli studi d'animazione più famosi, che utilizzano i loro personaggi più famosi per fare gli auguri a tutti gli spettatori. Raccogliamo così i tributi e i festeggiamenti: ecco gli auguri di buon 2023 dal mondo di anime e manga con una raccolta di immagini che potete trovare in basso.

I produttori di anime si sono dati da fare per festeggiare insieme ai fan delle serie più popolari. Come si può vedere dai tanti tweet raccolti dalle pagine ufficiali, si festeggia con Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, Kaguya-sama: Love is War, My Hero Academia, Mob Psycho 100 e non solo. Sotto il fronte dei mangaka, invece, ce ne sono tantissimi che hanno festeggiato: Soichiro Yamamoto (Takagi-san, Soredemo Ayumu wa Yosetekuru e Kunoichi Tsubaki), Demizu Posuka (The Promised Neverland), Nekokurage (I diari della speziale), Yuji Kaku (Jigokuraku: Hell's Paradise e Ayashimon), Naoya Matsumoto (Kaiju no.8) e altri.

Ovviamente le celebrazioni hanno puntato sia sull'inizio dell'anno del coniglio - secondo lo zodiaco cinese, il 2023 cade sotto questo animale - e sulle classiche celebrazioni che prevedono una visita al tempio il primo giorno dell'anno. Qual è l'illustrazione di buon 2023 che vi piace di più tra queste? Intanto questa settimana ci saranno parecchi stop: non uscirà il manga di ONE PIECE né l'anime di My Hero Academia, e lo stesso vale per un'infinità di altri prodotti della stessa industria.