Gli auguri di Pokemon ai fan mettono in mostra vecchi e nuovi protagonisti

È finito il 2019, un anno ricco di avvenimenti, e ci apprestiamo ad entrare negli anni '20 del ventunesimo secolo. Passaggio importante che non manca di ricevere illustrazioni e messaggi dedicati da parte di tutti gli autori e studi di produzione. Tra questi non manca quello dello studio di Pokémon, anime che da poco ha cominciato una nuova serie.

L'account ufficiale Anipoké, ovvero uno dei mezzi di comunicazioni principali dello staff di produzione dell'anime Pokémon, ha divulgato la sua illustrazione personalizzata per salutare il 2019 e augurare ai fan dell'opera un buon 2020. L'immagine preparata vede in primo piano Pikachu, nota mascotte e volto pokémon principale, al fianco di uno dei mostriciattoli tascabili di nuova generazione, Scorbunny.

Insieme alla gigante scritta 2020, appaiono anche i due protagonisti umani del nuovo anime di Pokémon: sulla destra, mentre sbuca dallo 0 finale, c'è il faccino di Gou, mentre Ash Ketchum, protagonista storico, inseguito da uno Yamper.

Il nuovo anime di Pokémon ha esordito dopo la conclusione di Pokémon Sun and Moon nel mese di novembre. Affianco ad Ash stavolta c'è Gou, che sogna di catturare Mew, e i due stanno viaggiando anche per regioni già conosciute come quella di Hoenn. Proprio qui è salito alla ribalta Mr. Mime, spalla sempre comica ma che ha mostrato di saperci fare nelle lotte.