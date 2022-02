Gli auguri di San Valentino negli sketch di EDENS ZERO e del sequel di Fairy Tail

Il 14 febbraio cade il giorni di San Valentino, una ricorrenza che anche le coppiette del mondo di anime e manga stanno festeggiando. In particolare, a celebrare la festa degli innamorati sono Rebecca Bluegarden, Natsu Dragonil e Lucy Heartphilia. Ecco i protagonisti di EDENS ZERO e Fairy Tail negli sketch ufficiali celebrativi di questa festività.

Il giorno più atteso dalle coppiette di tutto il mondo, è stato celebrato da Hiro Mashima e Atsuo Ueda. Il primo, come sappiamo, è l'autore di Fairy Tail e di EDENS ZERO, mentre il secondo è l'illustratore del sequel Fairy Tail: 100 Years Quest.

Nell'illustrazione del sensei Mashima, che torna a regalarci un suo nuovo lavoro dopo gli ultimi di buon anno nuovo su EDENS ZERO, vediamo la protagonista Rebecca, solitaria, in outfit contemporaneo. La bionda e prosperosa ragazza, ammiccante, mostra ai fan il regalo da lei ricevuto. Sulle ginocchia, e con una prospettiva dall'alto, indossa una giacchetta verde, un maglioncino bianco a collo alto, e una minigonna. Presto, la rivedremo sullo schermo. Infatti, EDENS ZERO proseguirà con una Stagione 2.

Lo sketch firmato Ueda, vede invece Lucy, timidissima, regalare un cuore, al cui interno di suppone ci siano dei cioccolatini, a Natsu. L'illustrazione è realizzata in bianco e nero, eccezion fatta per la scatola di cioccolatini, di colore rosso acceso. Che ve ne pare di questa coppietta, seduta su di un tronco?