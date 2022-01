Gli auguri di Studio Ghibli nell'illustrazione ufficiale del maestro Miyazaki

Tra i vari auguri per l'anno nuovo, vi è anche quello della leggenda di Studio Ghibli, Hayao Miyazaki. Con una magnifica illustrazione a tema, il maestro ha augurato un felice e sereno 2022 a tutti i fan dello studio giapponese.

Per festeggiare l'arrivo del nuovo anno, Hayao Miyazaki ha realizzato un superbo sketch raffigurante una tigre, l'animale simbolo del 2022 secondo l'oroscopo nipponico. L'ormai 80enne maestro dell'animazione giapponese non intende rinunciare alla sua passione, e si prepara all'anno appena cominciato nel migliore dei modi.

Sul profilo Twitter di Studio Ghibli sono stati anche condivisi degli scatti che raffigurano il leggendario regista e produttore, mentre sorridente si mette all'opera insieme al collega Toshio Suzuki. Questo disegno peculiare, che ci porta direttamente nell'anno della tigre, ritrae l'animale, più simile a un grosso gattone che a una tigre, con il volto di Boh de La città Incantata. L'artwork del maestro è stato accompagnato da una frase che recita: "Non vediamo l'ora di lavorare con voi anche quest'anno". Cos'altro dovremmo aspettarci dallo studio?

Oltre Miyazaki, anche lo stesso Suzuki si è cimentato in un'illustrazione commemorativa per il 2022. La tigre da lui disegnata è vista dall'alto, e anch'essa ha un faccione giocoso e bambinesco. Vi lasciamo all'omaggio ai 60 anni di carriera di Miyazaki, e al crowdfunding per il Museo Ghibli, ora aperto anche all'estero.