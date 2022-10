Auguri a Tatsuki Fujimoto: è il compleanno del geniale mangaka di Chainsaw Man

La sua carriera è iniziata tanto tempo fa, ma ha deciso di rimanere nelle retrovie con un profilo basso, pubblicando oneshot su oneshot, capitoli autoconclusivi che poi sono stati pubblicati negli ultimi anni in due collezioni. Arriva poi il suo momento con Fire Punch, ma è con Chainsaw Man che si fa conoscere da tutto il mondo.

Il riferimento è naturalmente a Tatsuki Fujimoto, uno dei mangaka emergenti in Giappone e che sta appassionando e stupendo tutto il mondo. Scelte folli, caos, tanta personalità e proposte uniche nel mondo dei manga. Ma di lui oggi si parla perché è un giorno importante per lui: Tatsuki Fujimoto compie gli anni. È nato infatti il 10 ottobre 1992 o 1993, con fonti contrastanti tra Oricon, Shogakukan e l'editor Shihei Lin di Shueisha che danno numeri diversi.

Tatsuki Fujimoto compie quindi 29 o 30 anni, ma forse non lo sapremo mai visto che si tratta di una persona che non si mostra in pubblico. In ogni caso, con Chainsaw Man e i successivi volumi unici Look Back e Addio Eri ha dimostrato di essere uno degli autori più in voga e che soprattutto hanno sempre qualcosa da raccontare o da dire, un unicum nelle ultime generazioni.

Non si può che augurare al mangaka di continuare su questa strada ancora per tantissimi anni.