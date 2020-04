Auguri a Yoshihiro Togashi, il mangaka di Hunter x Hunter compie 54 anni

Lui è uno dei mangaka più apprezzati dai fan però le storie realizzate e in corso di realizzazione degli ultimi decenni, ma anche uno dei più alterni nella produzione e che non manca di tenere sempre sul piede di guerra folte schiere di lettori. Stiamo parlando di Yoshihiro Togashi, mangaka di Hunter x Hunter. Oggi è il suo compleanno.

Yoshihiro Togashi nacque a Shinjo, città della prefettura di Yamagata, il 27 aprile 1966. Pertanto oggi compie ben 54 anni. Dopo aver serializzato brevemente Tende Showaru Cupid su Weekly Shonen Jump a fine anni '80, divenne celebre grazie al successo con Yu degli Spettri. L'autore fermò poi la storia a causa di diversi problemi di salute, ma tornò a disegnare prima con Level E, pubblicato in maniera alterna sulla stessa rivista, e poi Hunter x Hunter.

Nel 1998 cominciò quest'ultima serie, la sua più longeva ma anche quella più frammentata a causa delle continue pause per problemi di salute che lo portano a stare lontano dai tavoli di disegno per mesi, se non anni. Il mangaka, nonostante questa scarsa frequenza di pubblicazione, è notoriamente apprezzato grazie alle storie che riesce a intrecciare. Hunter x Hunter al momento ha 22 anni e si avvicina al capitolo 400. Facciamo i nostri auguri al sensei per un buon compleanno e per un miglioramento della sua condizione fisica.