L'autore di Assassination Classroom sui nuovi manga: 'troppo influenzati da Chainsaw Man'

Yusei Matsui è l'autore dietro ad Assassination Classroom, un manga che ai tempi della sua serializzazione su Weekly Shonen Jump ha riscosso un incredibile successo. Recentemente il sensei è stato giudice di una competizione che, purtroppo, lo ha reso consapevole di uno spiacevole fenomeno.

Per chi non lo sapesse, Assassination Classroom è su Netfix con doppiaggio in italiano, mentre invece l'autore sta lavorando da un paio di mesi a questa parte a The Elusive Samurai, il suo nuovo manga in corsa di serializzazione sempre su Weekly Shonen Jump. Ad ogni modo, negli ultimi giorni il sensei è stato giudice dei Jump New World Manga, una competizione organizzata da Shueisha per giudicare il potenziale della nuova generazione.

Matsui, leggendo i capitoli autoconclusivi, avrebbe riassunto il tutto come 'un livello generale alto con molte tematiche di drammi umani apparentemente influenzate da Tatsuki Fujimoto (Chainsaw Man)'. Alla luce di questi episodi in linea di massima molto simili, avrebbe aggiunto subito dopo di 'essere stanco di vederne così tanti!'. Secondo il creatore di Assassination Classroom, infatti, sarebbe importante per i singoli creatori ergersi tra le masse con titoli originali.

E voi, invece, cosa ne pensate delle sue opinioni? Ci aspettano nuovi manga sulla scia di Chainsaw Man? Diteci la vostra opinione a riguardo con un commento qua sotto.