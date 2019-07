L'autore di Assassination Classroom sta per tornare con un nuovo one-shot!

Uno dei titoli più famosi degli ultimi 10 anni della rivista Weekly Shonen Jump non può che essere Assassination Classroom, la storia che ha venduto milioni di copie grazie a una trama divertente, il cui unico obbiettivo era firmato "uccidere il maestro".

La popolarità dell'opera, che le ha permesso di arrivare su Netflix, è stata sancita settimana dopo settimana grazie a dei personaggi variegati, degli studenti con il compito di salvare il mondo da un mostruoso maestro tentacolare in grado di distruggere il pianeta. Questa simpatica e bizzarra avventura, conclusasi anche in Italia con Star Comics, ha trovato nel suo autore, Yusei Matsui, un geniale scrittore, in grado di toccare con attenzione argomenti delicati e poterli ritrattare in una chiave ironica e comica.

Ed è proprio il talentuoso mangaka che si prepara a fare il suo ritorno su Weekly Shonen Jump a partire dalla rivista numero 36/37. Infatti, Matsui-sensei debutterà con un one-shot, ovvero un capitolo autoconclusivo, inititolato "F-Ken". Al momento, la trama della storia inedita è ancora sconosciuta, ma nuove informazioni dovrebbero arrivare insieme al prossimo numero della rivista. Ciò che è certo, tuttavia, è che uno degli autori più importanti sta per tornare dopo una pausa durata oltre 3 anni, e ciò non può che rendere felice una community da tempo in attesa del suo ritorno.

Vi invitiamo, infine, a recuperare l'adattamento live action dell'opera firmato Assassination Classroom: The Graduation, che abbiamo recensito per voi in un articolo speciale. E voi, invece, cosa ne pensate di questo fantomatico one-shot che potete ammirare in una prima immagine in calce all'articolo? Fatecelo sapere con un commento qua sotto!