L'autore L'Attacco dei Giganti è stato felice di una cosa riguardo il manga: ecco qual è

Il finale de L'Attacco dei Giganti ha ricevuto commenti contrastanti da parte dei lettori. C'è chi ha apprezzato la scelta di Hajime Isayama, chi invece l'ha completamente disprezzata, e altri che si trovano nel mezzo. In ogni caso, il volume 32 ha segnato la conclusione di una storia che ha impresso il suo nome nella storia dei manga.

La popolarità è stata straordinaria e non soltanto in Giappone. Anche se in patria L'Attacco dei Giganti ha venduto milioni e milioni di copie a ogni tankobon, anche nel resto del mondo le vendite hanno fatto la loro bella figura. Ad oggi, l'opera di Hajime Isayama rimane una delle più apprezzate e vendute di sempre. Ed è proprio questo a fare felice il mangaka, come rivelato da lui stesso in una recente intervista.

"Amo i film occidentali e le serie estere, quindi la loro influenza è abbastanza evidente nel mio lavoro. Una delle cose che mi ha reso davvero felice de L'Attacco dei Giganti, che è pieno di questo influenze, è stata la possibilità di raggiungere anche persone oltremare. Sono semplicemente felice che quelle persone si siano godute il mio lavoro. Mi sento come se avessi condiviso la sensazione di guardare e divertirmi del mio lavoro con loro."

Hajime Isayama è quindi contento del successo de L'Attacco dei Giganti in tutto il mondo, un successo non da poco. L'anime di Attack on Titan invece tornerà nel 2023 con la parte finale.