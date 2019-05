L'autore di L'attacco dei Giganti ringrazia tutti con uno sketch

Hajime Isayama è riuscito nell'intento di dare sfogo ai propri pensieri ed emozioni creando L'attacco dei Giganti e radunando intorno alla propria opera una foltissima schiera di fan. In occasione del matrimonio del mangaka di alcuni mesi fa, tantissimi appassionati hanno fatto i propri migliori auguri alla neonata coppia.

Isayama ha deciso quindi di rispondere a queste manifestazioni d'affetto a proprio modo. In calce, potete vedere una cartolina disegnata dall'autore di L'Attacco dei Giganti e che rispecchia lo stile di disegno tenuto nel suo manga. Nell'illustrazione vediamo due rappresentazioni dell'autore e della sua nuova moglie, la prima in alto in versione gigante, mentre nella seconda, al centro, con loro due nei panni di due membri della Legione Esplorativa.

Proprio in quest'ultima scena, durante il volo con il dispositivo di manovra tridimensionale, si vede Isayama mentre si propone alla fidanzata con un anello. In allegato al disegno, il mangaka di L'attacco dei Giganti ha inserito anche una didascalia: "Il nostro matrimonio ha ricevuto congratulazioni sincere da tutti - ringraziamo tutti voi dal profondo. Ci scusiamo se non abbiamo potuto ringraziarvi di persona. Grazie alle cure di tutti, la nostra cerimonia si è conclusa, e ora la nostra vita insieme ha avuto un inizio pacifico. Sono sicuro che faremo una nuova visita alla nostra città natale, ringraziando tutti in futuro. Prendetevi cura di noi."

Il manga di L'attacco dei Giganti sta quasi per finire e, in occasione della nuova mostra della serie che si terrà durante la prossima estate, verranno mostrate altre scene tratte dalla conclusione del manga.