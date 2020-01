L'autore di Avengers conferma il ritorno di Moon Knight: 'Sarà uno scontro memorabile'

Con il debutto di Empyre all'orizzonte e più di qualche nuova serie in programma, sembra proprio che Marvel Comics si trovi di fronte ad un periodo di duro lavoro. Nel caso in cui foste fan degli Avengers però non dovete disperare, visto che sembra proprio che la Casa della Idee non voglia distogliere l'attenzione da una delle sue opere migliori.

Jason Aaron infatti, autore della serie comics dedicata ai Vendicatori, ha recentemente confermato che a partire dal mese di aprile vedremo il ritorno di Moon Knight, per l'occasione pronto a scontrarsi con i nostri eroi preferiti. Sul suo blog, lo scrittore ha pubblicato un interessante post contenente questa dichiarazione: "Il nuovo arco narrativo Age of Khonshu inizierà con la pubblicazione di Avengers #33, la cui uscita è prevista per il mese di aprile. Nel caso in cui voleste vedere Moon Knight alla massima potenza, pronto a combattere con tutta la tenacia e la furia che lo contraddistinguono, allora questo è l'arco narrativo che fa per voi".

Lo scrittore ha definito inoltre il nuovo arco narrativo come "uno story arc che farà tremare il mondo", sottolineandone la memorabilità e rivelando che si tratta di una storia che voleva raccontare da sempre.

La sinossi di Avengers #33 recita quanto segue: "MOON KNIGHT CONTRO GLI AVENGERS! Le mummie stanno uscendo dalle proprie tombe. Eserciti segreti marciano al chiaro di luna, da K’un’Lun a Wakanda fino a Greenwich Village. Un Dio oscuro invade Asgard. E il Moon Knight si è scatenato come mai prima d’ora. Così ha inizio l’Era di Khonshu. Così finiscono gli Avengers".

