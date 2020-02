L'autore di Avengers suggerisce un nuovo possibile scontro con gli X-Men

In un'intervista rilasciata recentemente, Jason Aaron, lo scrittore dell'attuale corso della serie degli Avengers, ha suggerito che ci potrebbe essere un nuovo evento che metterebbe contro ancora una volta gli Eroi più potenti della Terra contro gli X-Men di Charles Xavier.

Gli X-Men e gli Avengers sono i due gruppi più importanti della Marvel Comics ed attirano milioni di lettori in tutto il mondo che si divertono a seguire le avventure dei loro eroi. Proprio in questi ultimi tempi, gli X-Men sono tornati prepotentemente alla ribalta grazie al talento dello scrittore Jonathan Hickman con le due testate Power of X e House of X che hanno riportato sulla mappa i mutanti, mettendoli al centro dell'universo Marvel. Proprio grazie a questa rinnovata importanza, Jason Aaron suggerisce che il potere che gli X-Men stanno acquisendo potrebbe entrare presto in contrasto con gli Avengers che lui sta scrivendo, che cercano di preservare lo status quo mondiale. Al momento, quindi, si tratta solo di un riflessione dello scrittore, ma mai dire mai anche perchè furono proprio Aaron e Hickman a preparare lo scorso conflitto tra i due supergruppi. Voi cosa ne pensate? Ci srà questo nuovo scontro? Fatecelo sapere nei commenti.

Avengers e Fantastici 4 sono uniti in Empyre per sconfiggere l'alleanza tra gli alieni Krre e Skrull che vogliono invadere la Terra, come vedremo il prossimo Aprile. Inoltre vi lasciamo con alte dichiarazioni di Aaron sul ritorno di Moon Knight sulle pagine di Avengers.