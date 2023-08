L'autore di Black Clover lascia un messaggio: ecco la situazione spiegata ai fan

Improvvisamente, è arrivato l'annuncio che nessuno si aspettava. Black Clover spostato su Jump GIGA, dopo ben otto anni di pubblicazione continua su Weekly Shonen Jump, la rivista sulla quale è partita la storia di Yuki Tabata.

Yuki Tabata ha scritto un messaggio destinato ai suoi lettori riguardo il trasferimento di Black Clover su Jump GIGA. "Trasferimento su Jump Giga!!! La serializzazione di Black Clover è in corso da lungo tempo, con le necessità di lavoro incrementate per la pubblicazione settimanale che hanno cozzato sempre si più con le mia situazione personale da mangaka. Pertanto, ho discusso di questo con il dipartimento editoriale da un po' di tempo, e stavolta abbiamo deciso di trasferire la serializzazione sul GIGA."

"È uno spostamento improvviso e potrebbe sorprendere i lettori. Vorrei scusarmi per non essere stato in grado di concludere la serializzazione su Weekly Shonen Jump. Tuttavia, con il GIGA, credo di poter procedere con il climax di Black Clover in condizioni più ottimali, allineandolo alla mia situazione personale da scrittore! Ci sono ancora un po' di storie che vorrei disegnare, che devo disegnare, quindi rimanete in attesa. Farò del mio meglio per portare Black Clover a una conclusione di successo! Potrebbe chiedervi un po' della vostra pazienza, ma mi potenzierò definitivamente nel numero invernale del GIGA, quindi vi sarei grato se poteste tenere un occhio sul futuro di Asta e degli altri! Grazie mille per il vostro supporto continuo!"

Il mangaka spiega abbastanza chiaramente la situazione, sottolineando come ormai il ritmo settimanale stia ledendo alle sue necessità anche da creativo. A questo si aggiunge il commento già leakato da Weekly Shonen Jump con i suoi saluti alla rivista: "Addio, inferno felice! Sono indebitato con tutti voi per il vostro aiuto! Grazie mille!". L'ultima guerra di Black Clover verrà proposta quindi sotto il segno di questo rinnovato ambito artistico e creativo, con più tempo a disposizione per Yuki Tabata.