L'autore di Bugie d'Aprile tornerà in autunno con un nuovo manga su Weekly Shonen Magazine

Bugie d'Aprile è una serie che ha riscosso molta popolarità, merito soprattutto di un adattamento televisivo straordinario a cura di A-1 Pictures che ha valorizzato al meglio delle sue possibilità il gioiellino di Naoshi Arakawa. A breve, inoltre, il maestro tornerà su rivista con un nuovo progetto.

Qualora non abbiate mai letto nessuna delle opere del sensei, vi invitiamo a recuperare la nostra recensione di Bugie d'Aprile per darvi modo di scoprire o apprezzare nuovamente il talento narrativo del maestro Arakawa. Per chi non lo sapesse, inoltre, esiste anche un prequel del fumetto intitolato Bugie d'Aprile Coda.

Ad ogni modo, l'ultima uscita della rivista Weekly Shonen Magazine ha annunciato tramite una pagina promozionale che questa tornerà ad ospitare, a partire dal mese di autunno, una nuova opera di Naoshi Arakawa. Purtroppo non si ancora nulla su questo nuovo progetto in questione, ma vi terremo aggiornati in attesa di ulteriori novità sul prossimo manga del talentuoso autore.

