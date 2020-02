L'autore di Carole & Tuesday: 'Felice del successo, ma non tutti hanno colto il messaggio'

Shinichiro Watanabe, autore di Cowboy Bebop e Carole & Tuesday, ha raccontato qualche interessante retroscena sul suo ultimo anime al "Tokyo Morning Show" di Radio J-Wave, esprimendo in particolare il suo parere sul successo del prodotto e sul messaggio lanciato ai giovani.

Il conduttore ha iniziato l'intervista domandando: "Nella tua carriera hai lavorato a diversi anime, cosa rende particolare Carole & Tuesday?", al che Watanabe ha risposto: "Sono appassionato di musica sin da quand'ero bambino, quindi è stata un po' come una "chiamata" per me. Lavorare su un tema del genere è un sogno. Penso al pubblico giapponese poi.. mi piace l'idea di portare la musica occidentale anche qui, io non sono molto fluente in inglese ma alcune canzoni rappresentano uno spaccato importante della mia vita".

Per quanto riguarda il messaggio dell'anime invece, l'autore ha dichiarato: "La serie è ambientata su Marte ma non per questo è fantascientifica, non tutti l'hanno capito. La maggior parte della musica è prodotta dall'IA, così come il cibo, l'abbigliamento e molto altro. Amore e musica sono due cose immortali per me, e con la mia visione volevo mostrare quanto abbiamo bisogno di entrambe".

Infine, Watanabe ha parlato del successo della sua opera: "Devo molto a Netflix, lo streaming ha sicuramente aiutato l'anime. Il doppiaggio e i sottotitoli poi hanno reso il prodotto fruibile a molte persone, anche all'estero. Il prossimo 10 aprile ci sarà il terzo concerto di Carole & Tuesday, ovviamente sono felicissimo, è un sogno per me".

Carole & Tuesday è disponibile su Netflix dallo scorso Natale e ha recentemente guadagnato 9 nomination agli Anime Awards 2020.