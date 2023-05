L'autore di Chainsaw Man disegna il suo personaggio preferito di Hell's Paradise

Molto spesso tra gli autori delle principali serie manga intercorre un legame che i lettori non sospetterebbero mai. Un esempio sono Tatsuya Endo e Yusuke Nomura, autori rispettivamente di Spy x Family e Blue Lock che prima del loro successo lavoravano come assistenti alla corte di Hajime Isayama di Attack on Titan.

Anche tra Tatsuki Fujimoto e Yuji Kaku esiste un legame speciale. Entrambe le loro creature, Chainsaw Man e Jigokuraku – Hell's Paradise, sono serializzate dall'editore Shueisha ed entrambi gli adattamenti anime sono prodotti da Studio MAPPA. Ma non è solo questo a unire i due autori.

Prima di dare vita a Chainsaw Man, Tatsuki Fujimoto ha lavorato a Fire Punch e proprio durante questo periodo ha fatto la conoscenza di Yuji Kaku. Dopo aver fatto da assistente a Fujimoto, Kaku ha poi intrapreso la strada da solista, convincendo Shueisha con il one-shot di Hell's Paradise.

Visto questo legame, in una vecchia intervista pubblicata su MangaPlus l'autore di Chainsaw Man ha consigliato Jigokuraku – Hell's Paradise ai lettori. Forse non tutti sanno però che Fujimoto non si è limitato a ciò e che attraverso un'illustrazione speciale ha rivelato il nome del personaggio creato da Kaku che più apprezza. Il personaggio preferito di Hell's Paradise del mangaka di Chainsaw Man è Yamada Asaemon Sagiri e in video potete vedere Fujimoto alle prese con una sua illustrazione. Queste sono invece le parole di Fujimoto su di lei: "Mi piace Sagiri. La prima volta che l'ho vista ho pensato: Kaku-sensei ha disegnato di proposito un personaggio che è totalmente il mio tipo!". Vi ricordiamo infine che entrambe le serie saranno protagoniste di annunci al MAPPA Stage 2023.