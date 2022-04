L'autore di Chainsaw Man pubblica un nuovo oneshot: arriva ad aprile e sarà lunghissimo

È da tempo che si è concluso Chainsaw Man, il manga di punta di Tatsuki Fujimoto. Il mangaka ha subito promesso una seconda parte, ma intanto ha dato sfogo ad altre idee. Lo scorso anno è stato il turno del commovente Look Back, uno dei capitoli autoconclusivi migliori degli ultimi anni. In arrivo però ce n'è un altro.

L'editor Shihei Lin, che si occupa da anni dei lavori di Tatsuki Fujimoto, ha annunciato su Twitter che nei prossimi giorni arriverà un altro lavoro del mangaka di Chainsaw Man. Un lavoro tra l'altro già annunciato, visto che da tempo veniva confermato che Fujimoto stava lavorando su un altro progetto e che sarebbe arrivato prima della seconda parte di Chainsaw Man.

Lunedì 11 aprile 2022 verrà pubblicato su Shonen Jump+, l'app digitale di Shueisha dove è stato pubblicato Look Back e dove verrà pubblicato Chainsaw Man 2, un nuovo oneshot di ben 200 pagine. In pratica, Fujimoto ha scritto un'altra storia che avrà le dimensioni di un volume. Il oneshot non ha ancora un nome ufficiale, che verrà rivelato probabilmente soltanto al lancio.

Non è ancora noto se questo nuovo capitolo autoconclusivo verrà pubblicato anche in inglese e altre lingue su MangaPlus in contemporanea con l'uscita giapponese. In ogni caso, è un segnale della vulcanicità di Tatsuki Fujimoto, che ha ancora tante storie da raccontare.