L'autore di Chainsaw Man raccomanda queste opere uscite nel 2023: non ve ne pentirete

Il 2023 è quasi giunto al termine e, mentre i fan stilano le proprie liste di titoli più interessanti usciti quest'anno, anche Tatsuki Fujimoto, l'autore di Chainsaw Man, ha svelato quali sono le opere che ha preferito tra quelle arrivate sul mercato negli ultimi dodici mesi. Fra film, anime e manga, ecco quali capolavori voluto consigliare ai lettori!

Con l'uscita del volume 16 di Chainsaw Man, l'autore ha rivelato la sua opera preferita: ora, però, il mangaka è pronto a consigliare una pletora di altre produzioni ai suoi lettori. A quanto pare, Tatsuki Fujimoto è rimasto stupito da numerosi film usciti nel 2023. Per la maggior parte troviamo lungometraggi horror - il suo genere preferito - mentre altri sono titoli più leggeri e divertenti, anche d'animazione. Ecco la lista:

Godzilla Minus One

Pearl

Tartarughe Ninja - Caos mutante

The Menu

Nope

Alice to Therese no Maboroshi Koujou

Elemental

Shin Jigen! Crayon Shin-chan

The Wandering Moon

Tra i consigli, poi, non potevano mancare i manga. Alcuni fra quelli citati si sono conclusi nell'arco di quest'anno mentre altri sono ancora in corso. Diversi fra questi fumetti, invece, non sono disponibili all'estero, ma potrebbero arrivare anche in Italia nel corso del 2024. Ecco la lista stilata Tatsuki Fujimoto:

Bentornato, Alice

Prial

Blood Trail

MamaYuyu

Roca

Midori no Yokantachi

School Back

Utsukushi Kare

Questa volta, gli anime consigliati dal Maestro sono pochi ma buoni. Ecco quali ha proposto ai suoi lettori:

FLCL Shoegaze

Scott Pilgrim Takes Off

Lo scorso anno la lista di Tatsuki Fujimoto non è stata così dettagliata ma l'autore di Chainsaw Man ha consigliato due manga che lo hanno particolarmente appassionato nel corso del 2022. Se non li conoscete, vale la pena recuperarli!