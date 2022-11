L'autore di Chainsaw Man torna su Twitter: riecco Fujimoto con un nuovo account

Tatsuki Fujimoto, il rinomato artista dietro i successi di Chainsaw Man, Fire Punch e altri, è stato al centro delle discussioni dell'ultima settimana. Pare tuttavia che la situazione sia tornata alla normalità. Il mangaka ha fatto il suo ritorno su Twitter in grande stile.

Pochi giorni fa, l'autore di Chainsaw Man è stato bloccato su Twitter. Nessuno scandalo, parole offensive o nient'altro di negativo. Per comunicare con i suoi fan, Fujimoto utilizzava l'account di sua sorella minore, una bambina che frequenta la terza elementare. Dunque, il ban è stato causato dalla violazione delle normative sull'età.

L'editor Shihei Lin e Fujimoto si sono subito messi in contatto con l'assistenza della piattaforma social recentemente acquisita dal magnate Elon Musk, tuttavia pare senza risultati. Nelle ultime ore su Twitter è infatti spuntato l'account @ashitaka_eva che professa di essere Tatsuki Fujimoto. A testimonianza di queste dichiarazioni, come vediamo dal tweet in calce all'articolo, sono stati mostrati dei bozzetti dedicati ai protagonisti di Chainsaw Man.

Il motivo per cui Fujimoto non si registri a Twitter con un account personale è ancora ignoto e soprattutto resta un mistero se egli abbia davvero una sorellina, oppure se più semplicemente si divertiva a spacciarsi per una bambina. D'altronde la follia dell'autore è il motivo per cui il pubblico ama le sue opere. Vi ricordiamo che Fujimoto usa Twitter per svelare i dietro le quinte delle puntate di Chainsaw Man.