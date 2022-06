L'autore di Chainsaw Man tornerà con una nuova storia one shot: ecco i primi dettagli

Tatsuki Fujimoto è diventato in breve tempo uno degli autori più rilevanti del panorama odierno del fumetto giapponese. Il mangaka è conosciuto principalmente per la serie Chainsaw Man, di cui si attende l’anime di MAPPA e una seconda parte, ma i suoi ultimi racconti one shot hanno ricevuto una grande accoglienza, vincendo anche prestigiosi premi.

In attesa di scoprire novità sull'anime di Chainsaw Man, magari dando uno sguardo ad un nuovo trailer, al panel dell’Anime Expo che si terrà il 4 luglio 2022, nello stesso giorno verrà pubblicata su Jump Plus, e quindi anche su Manga Plus, una nuova storia realizzata a quattro mani con l’artista Toda Oto, che forse conoscerete per To Strip the Flesh.

La notizia è stata diffusa dall’utente @MangaMoguraRE, che in passato si è dimostrato più volte affidabile su rumor e leak. Sfortunatamente non sono stati rivelati ulteriori dettagli né sulla trama o sui personaggi coinvolti. Nei commenti il fan ha anche riportato il titolo del nuovo one shot, vale a dire “Futsuu ni kiite kure”. Si tratta sicuramente di un progetto da seguire, considerati i precedenti Look Back del 2021 e Goodbye, Eri, entrambi estremamente apprezzati dai lettori e dalla critica.

Diteci cosa ne pensate di questa novità nei commenti. Per concludere vi lasciamo agli aggiornamenti sulla seconda parte di Chainsaw Man, condivisi dall'editor Lin.