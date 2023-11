L'autore di DanDaDan disegna Chainsaw Man: il risultato è favoloso

Il manga di Chainsaw Man continua a regalarci, con la sua Seconda Parte, battaglie intense e interessanti colpi di scena. Un mangaka ha voluto rendere pubblico l'amore che prova per l'opera di Tatsuki Fujimoto con un'illustrazione speciale. Stiamo parlando di Yukinobu Tatsu, autore di DanDaDan.

L'illustrazione è arrivata tramite un post sul social X (Twitter) da parte di Yukinobu Tatsu. In questo sketch ha voluto in particolar modo omaggiare Yoru, il Diavolo Guerra protagonista della Seconda Parte di Chainsaw Man. L'autore ha rivelato che questa ragazza è uno dei suoi personaggi preferiti dell'intero manga di Tatsuki Fujimoto e adora vederla in azione!

Senza fare spoiler, nell'illustrazione in questione Yukinobu Tatsu ha ritratto Yoru mentre brandisce la spada "Apartment 606", comparsa in uno dei recenti capitoli di Chainsaw Man. La cura nei dettagli di questo disegno è pazzesca e i fan hanno adorato questo tributo: il post è diventato immediatamente virale sui social. Non sappiamo come avrà reagito Tatsuki Fujimoto, ma sarà rimasto sicuramente contento di questo splendido omaggio.

In ogni caso, si vocifera che anche DanDaDan riceverà il suo adattamento anime molto presto e che potrebbe essere anche già in lavorazione! Alcune indiscrezioni rivelano che lo Studio Wit si stia occupando della serie animata di DanDaDan, sarà vero? Non ci resta che attendere una conferma!