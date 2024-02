Dall'autore di DanMachi arriva Wistoria Wand and Sword, l'anime rivale di Black Clover

A luglio di quest'anno arriverà un anime pronto a stupire i fan di Black Clover: si chiama Wistoria: Wand and Sword ed è un adattamento del manga nato dalla mente di Fujino Ōmori, già ampiamente conosciuto per aver dato vita al popolare franchise DanMachi - È sbagliato cercare di incontrare ragazze in un Dungeon?.

Il breve trailer, disponibile all'interno della notizia e dalla durata di 30 secondi, offre un primo sguardo ai personaggi della serie. Tra questi, notiamo i due personaggi principali: il protagonista maschile Will Serfort, con le sue inconfondibili lenti, e la protagonista femminile Elfaria Alvis Serfort, dai lunghi capelli bianchi. Se l'anime DanMachi vi è piaciuto e avete apprezzato la trama coinvolgente di Black Clover, Wistoria: Wand and Sword non è un titolo da perdere d'occhio.

La storia ruota attorno al sogno di Will Serfort. Il ragazzo desidera ardentemente mantenere una promessa fatta a un amico d'infanzia e seguire le orme del potente e misterioso Magia Vander, uno dei maghi più rinomati del suo mondo. Quest'ultimo, insieme a tanti altri uomini dotati di poteri sovrannaturali, governano la maestosa Torre dei Maghi.

Raggiungere questo sogno non è un compito così semplice. Will si trova a dover affrontare sfide e pericoli nei dungeon, guadagnando così i crediti necessari per diplomarsi nella prestigiosa Regarden Magic Academy. Ma non è solo questo il suo obiettivo primario: deve dimostrare di saper sfruttare l'arte della spada a proprio vantaggio... contro un professore prepotente! Quest'ultimo metterà alla prova non solo la forza fisica del suo alunno, ma anche la sua determinazione e coraggio. Intanto, l'anime di Danmachi tornerà con la Stagione.