L'autore de L'Attacco dei Giganti ha ben chiaro cosa fare nel 2022: la scelta di Isayama

Sono passati 12 anni dall'inizio de L'Attacco dei Giganti su Bessatsu Shonen Magazine. In quel settembre 2009 nacque una rivista semisconosciuta portata a essere il contenitore del manga shonen più famoso dello scorso decennio. Ora però L'Attacco dei Giganti è terminato col capitolo 139, terminando una storia fantastica.

È quindi da aprile 2021 che Hajime Isayama è disoccupato. Non che sia un problema per un mangaka come lui, con diversi guadagni che potrebbero sostenerlo ancora per tantissimi anni, se non per tutta la vita considerato il successo ottenuto. Eppure molti mangaka ritornano nel tempo, anche se con storie brevi. L'autore de L'Attacco dei Giganti farà lo stesso?

Di certo non quest'anno, almeno a quanto pare da una recente dichiarazione. Secondo un suo messaggio, Hajime Isayama ha già deciso che non lavorerà nel 2022. Il mangaka quindi non porterà nessun manga e penserà invece a riposarsi dopo la sua serializzazione ultradecennale senza prendersi mai una pausa. Insomma, ci vorrà un bel po' prima di rivedere l'autore in azione su una rivista di manga.

Sicuramente Isayama avrà altri progetti in cantiere, anche se non tutti potrebbero essere riconducibili ai manga visto ciò che disse tempo fa sui suoi desideri futuri.