L'autore de L'Attacco dei Giganti mette all'asta un pezzo del suo studio: ecco cosa

La nostra recensione de L'Attacco dei Giganti conferma come il manga di Hajime Isayama sia un capolavoro unico, un fenomeno mondiale. Fu pubblicato per la prima volta nel 2009 e da allora di tavole ne sono state disegnate parecchie, suddivise in 139 capitoli e 34 volumi.

Al momento, l'autore si trova in Francia dove sta realizzando disegni de L'Attacco dei Giganti per i fan francesi. In aggiunta però sarà protagonista di un'asta dove ha messo in palio un oggetto molto importante e con uno scopo molto nobile. Con un video e con un messaggio, ci sono all'asta le scrivanie dove è stato disegnato L'Attacco dei Giganti.

"Le scrivanie che stavolta sto mettendo all'asta sono le scrivanie che ho usato come tavolo di lavoro de L'Attacco dei Giganti. Queste scrivanie sono state fatte su ordinazione da mio padre che era un designer di arredamento, così che io potessi concentrarmi sul mio lavoro. Sono state realizzate da 'Nitto Mokko' a Hita, la mia città natale. Su queste scrivanie, io e i miei assistenti abbiamo lavorato a L'Attacco dei Giganti per quattro anni. Qualche volta ci ho mangiato il mio bento, mi sono sdraiato e mi sono messo a dormire, quando ero eccitato per qualche stupidaggine, quando ero nervoso prima della scadenza della consegna di un capitolo, quando pensavo a come sviluppare la storia con le persone in carica, tutte le volte che ho passato a produrre. Nel mondo odierno dove l'animazione digitale è diventata mainstream e la produzione di manga con tante persone coinvolte è inusuale, una scrivania grande è inutile, ma a queste scrivanie sono profondamente affezionato. Spero che aiutino qualcuno. Ho disegnato una firma e un'illustrazione per l'asta. Ci sono tante notizie tristi al giorno d'oggi, ma per rendere il mondo un po' più pacifico, doneremo il presso ottenuto a Medici Senza Frontiere".

La scrivania di Isayama ha una grande importanza per i fan della serie, poiché rappresenta il luogo in cui il manga è stato creato e dove Isayama ha trascorso molte ore a disegnare e a dare forma alle sue idee. La scrivania è un pezzo unico di storia del manga e un'opportunità unica per i fan di acquistare un pezzo di proprietà di uno dei creatori di manga più influenti della nostra generazione, e anche per una buona causa, con la donazione in gioco.