L'autore de L'Attacco dei Giganti si sta preparando per la mostra: ecco le foto

Ormai L'Attacco dei Giganti è terminato da molto tempo. L'ultimo capitolo disegnato da Hajime Isayama è stato pubblicato su Bessatsu Shonen Magazine nei primi mesi del 2021, con l'autore che si è poi occupato dei contenuti del volume finale, con un epilogo di alcune pagine che amplia ulteriormente la storia di questo mondo.

E poi? Ovviamente, dopo così tanti anni di lavoro, Hajime Isayama si è preso una pausa. L'autore però è tornato attivo di recente, realizzando un'illustrazione con i protagonisti de L'Attacco dei Giganti. In contemporanea, si sta preparando anche a diversi eventi che si stanno tenendo in giro per il mondo. Al momento, Hajime Isayama è in Francia per occuparsi di una mostra dedicata a L'Attacco dei Giganti.

Nei prossimi giorni si terrà questo evento col mangaka che si sta occupando di organizzare la mostra insieme al resto dello staff. La prova arriva dall'account Twitter Attack on Titan Wiki che ha condiviso tre foto dove si vedono l'autore e il resto del comitato organizzativo con i vari manoscritti dei capitoli pubblicati nel corso degli anni, decidendo quali andranno messi in mostra e come sistemarli.

Poi Hajime Isayama sarà a New York a novembre per portare L'Attacco dei Giganti anche negli Stati Uniti d'America, testimoniando che è ancora molto preso dalla sua storia.