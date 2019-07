L'autore de Le Bizzarre Avventure di JoJo disegnerà un poster per le Olimpiadi 2020!

La conclusione de Le Bizzarre avventure di Jojo: Vento Aureo è arrivata con una nuova opening che ha scaldato gli appassionati in vista dello speciale e ultimo episodio dell'anime dalla durata di un'ora. Tuttavia, il creatore del celebre titolo nipponico omaggerà la sua creatura nel prossimo poster promozionale delle Olimpiadi di Tokyo.

Nella patria dell'animazione e del fumetto, ovviamente, non poteva mancare una campagna pubblicitaria dedicata soprattutto alle opere che hanno fatto la storia cartacea del Giappone, partendo dal capolavoro di Hirohiko Araki, con la partecipazione speciale di Naoki Urasawa, leggenda vivente nel panorama manga. Ciascuno di essi, infatti, dedicherà una propria illustrazione tramite poster per promuovere l'evento che l'anno prossimo sconvolgerà il Sol Levante.

La notizia non giunge a ciel sereno, infatti il Governo e il team adibito alla sponsorizzazione delle Olimpiadi stanno facendo le cose in grande, manifestando persino il desiderio di spedire nello spazio un Gundam satellite. In ogni caso, è lecito aspettarsi che ai due leggendari autori si aggiungeranno ben presto altri nomi, certificando la grande cultura nipponica e il grande amore verso i propri titoli di punta.

Qualora l'assenza di Vento Aureo abbia già iniziato a farsi sentire, vi invitiamo a recuperare le dichiarazioni dell'editor de Le Bizzarre Avventure di Jojo, che ha rivelato interessanti dettagli e aneddoti su un cavallo da battaglia del settore cartaceo. E voi, invece, cosa ne pensate di questa scelta di lasciare ad Araki e Urasawa il compito di disegnare un poster promozionale le Olimpiadi 2020? Fateci sapere cosa ne pensate a riguardo con un commento qua sotto suggerendoci, magari, se e quanto secondo voi questa sia una scelta azzeccata.