L'autore di Demon Slayer entra nel TIME 100 Next: è la prima volta per un mangaka

Quella di Koyoharu Gotoge, non è solamente l’opera più influente del momento, ma anche una delle più fruttuose della storia. Demon Slayer sembra poter eguagliare il successo dei Big Three di Shonen Jump, Dragon Ball, ONE PIECE e Naruto, e persino il TIME ha riconosciuto il valore del racconto scritto e illustrato da Gotoge.

Come accade ogni anno, il TIME, il magazine d’informazione statunitense pubblicato settimanalmente sin dal 1923, ha stilato l’elenco delle 100 persone che più stanno influenzando il futuro, che stanno scrivendo la storia o che lo hanno già fatto. Nell’edizione 2021 del TIME Next, per la prima volta nella storia, compare il nome di un mangaka, per l’appunto quello di Koyoharu Gotoge, l’autore di Demon Slayer.

In questi ultimi 365 giorni, la popolarità dell’avventura di Tanjiro e Nezuko non ha fatto altro che crescere, e ciò lo si evince analizzando due semplicissimi dati. Il solo volume #23 del manga ha totalizzato un totale di oltre 5 milioni di copie vendute, classificandosi come l’albo più venduto del 2021 in Giappone. A ciò, si associa il record d’incassi fatto segnare dalla pellicola Demon Slayer: Mugen Train e al recente successo della Stagione 2 dell’anime, attualmente in corso.

Koyoharu Gotoge ha dunque già battuto Eiichiro Oda, Akira Toriyama e tutti i mangaka più influenti, che mai sono stati presi in considerazione per il TIME 100 Next. Questo, per l’industria di manga e anime, è un passo in avanti monumentale, un riconoscimento di quanto questa realtà stia diventando sempre più fruttuosa e di quanto influisca sui giovani.

Per Demon Slayer e Gotoge, questo è solamente l’inizio, l’alba di un successo che molto probabilmente durerà per tutta la prossima decade. Quali altri importanti risultati raggiungerà questo binomio? Ecco come l'anime di Demon Slayer ha portato lo Studio Ufotable al grande pubblico.