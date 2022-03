L'autore di EDENS ZERO e Fairy Tail annuncia novità: di cosa potrebbe trattarsi?

Amato e allo stesso tempo odiato dai fan a causa delle sue opere, Hiro Mashima negli anni si è affermato come un mangaka instancabile. Attualmente, è infatti impegnato con la serializzazione di non una, ma ben due opere. L’autore di EDENS ZERO e Fairy Tail promette grandi novità.

Dopo il grandissimo successo di Fairy Tail, nel giugno del 2018 Mashima si mise al lavoro su EDENS ZERO. Solamente un mese dopo, in contemporanea, il sensei si è poi cimentato con Fairy Tail 100 Years Quest, sequel dell’avventura di Natsu.

A distanza di quasi quattro anni, le due opere, portate in Italia da Edizioni Star Comics, procedono spedite e contano attualmente 19 e 11 tankobon pubblicati. L’incredibile viaggio spaziale di Shinki Granbell e Rebecca Bluegarden è stato addirittura adattato in una serie anime pubblicata su Netflix. L’anime di EDENS ZERO proseguirà con una Stagione 2, di cui però ancora non si sa molto. Anche Fairy Tail 100 Years Quest ha ottenuto un adattamento anime, in uscita nell’autunno del 2022.

Sul proprio Twitter ufficiale, Hiro Mashima ha promesso novità. Il sensei ha rivelato ai suoi fan che presto sarà nuovamente impegnato e che un progetto divertente si sta “muovendo”. Cosa avrà voluto suggerirci l’autore? Una nuova serie manga pare altamente improbabile, piuttosto le sue parole potrebbero interessare le due serie anime. Nel corso delle prossime settimane, potrebbero dunque arrivare notizie sulla Stagione 2 di EDENS ZERO o sul debutto dell’anime di Fairy Tail 100 Years Quest.