L'autore di Erased convince i lettori britannici: Echoes è candidato agli Excelsior Awards

Il sito ufficiale dei premi britannici Stan Lee Excelsior Award ha annunciato nella giornata di ieri che la famosa opera di Kei Sanbe "Yume de Mita Ano Ko no Tame ni" (conosciuto in Italia come Echoes) competerà per il titolo di "Miglior romanzo a fumetti" insieme ad altre 4 opere occidentali. I vincitori saranno annunciati nel mese di giugno.

Le opere vincenti saranno scelte come sempre dal pubblico, tramite un voto online che si terrà da oggi fino alla fine del mese di aprile. I candidati sono cinque per ognuna delle quattro categorie, rispettivamente intitolate: Excelsior Awards White (votano i ragazzini dai 9 anni in su), Blue (minimo 11 anni), Red (minimo 14 anni) e Black (minimo 16 anni).

L'opera dall'autore di Erased concorre nella categoria Black, insieme a Darwin: An Exceptional Voyage di Fabien Grolleau e Jeremie Royer, Mister Miracle di Tom King e Mitch Gerads, Justice League Dark: The Last Age of Magic di James Tynion IV e Alvaro Martinez e Guantánamo Kid: The True Story of Mohammed El-Gharani di Jerome Tubiana e Alexandre Franc.

Casomai non lo conosceste, vi ricordiamo che la sinossi del romanzo a fumetti viene così descritta da Edizioni Star Comics: "Senri Nakajo vive solo per la vendetta. Quando era bambino qualcuno ha ucciso i suoi genitori e lui non è minimamente intenzionato a lasciarsi la cosa alle spalle. Fuori o dentro la scuola, il suo unico scopo è trovare la forza e il denaro necessari a compiere la sua vendetta e per ottenerli non ha alcuna paura di sporcarsi le mani... Ma cosa lo aspetta una volta saziato l'obiettivo intorno a cui ruota tutta la sua vita, e che persegue malgrado l'opinione contraria di una cara amica e dei nonni, gli unici parenti che gli sono rimasti?".

E voi cosa ne pensate? Sanbe porterà a casa il premio? Fateci conoscere la vostra opinione sul fumetto lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto invece, non perdete l'occasione per dare un'occhiata a Mizutamari ni Ukabu Shima, la nuova opera del mangaka giapponese.